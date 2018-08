Schießerei in Salzburger Park: Schütze gefasst

Der Hintergrund waren Drogengeschäfte: Der Serbe schuldete dem Italiener offenbar noch Geld. Am vergangenen Dienstagabend kam es im Dr.-Hans-Lechner-Park direkt neben der Salzburg AG in Schallmoos zum Showdown. Kurz nach 22 Uhr stellten sich drei damals noch unbekannte Männer nur wenige Meter neben dem Kinderspielplatz im Park einem 35-jährigen Serben in den Weg. Einer der Männer, wie sich nun herausstellte ein 31-jähriger Italiener, zückte einen Trommelrevolver und schoss dem Serben in den Oberschenkel, in die Schulter und in den Bauch. Die drei Angreifer flüchteten in Sekundenschnelle.