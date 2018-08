Bankomaten gestohlen: Bande stand vor Gericht

„Nicht schuldig“ plädiert auch der erstangeklagte 26-Jährige. Zu den Tatzeitpunkten befand er sich aber in der Nähe, sein Handy war im Umkreis eingeloggt. „Ja, ich war in dieser Zeit in Österreich“, gibt er zu. Mit einem Bekannten - der übrigens noch von der Polizei wegen der angeklagten Delikte gesucht wird - will er aber nur hier spazieren gewesen sein.