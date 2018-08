WLAN-Signal soll Waffen und Sprengstoffe erkennen

Das besonders kostengünstige System benötige einen WLAN-Router mit zwei oder drei Antennen und könne in bestehende WLAN-Netzwerke integriert werden, heißt es in dem Bericht. Das System analysiert demnach, wie die Signale in Objekte und Materialien eindringen und abprallen bzw. reflektiert werden. Es könnte in Museen, Stadien, Freizeitparks und Schulen oder überall dort eingesetzt werden, wo ein öffentliches Risiko wahrgenommen wird, hieß es.