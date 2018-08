Kompressor-Kawasaki H2 SX SE: Das ist der Gipfel!

Touring-mäßig ausgestattet

Kawasaki weiß, was Tourenfahrer brauchen. So gibt es bei der Special Edition eine 12-Volt-Buchse im Cockpit und ein hervorragend ablesbares Farb-TFT-Display, das jede Menge Infos bereithält, Temperatur, zwei Trip-Zähler, Schräglagenwinkel, Anzeige für den Kompressor-Boost etc. Die Anzeige des Durchschnittsverbrauchs war jedoch eher ein Zufallswert. Dankbar war ich für den Tempomat, auch wenn seine Tasten so angeordnet sind, dass man sie kaum ohne hinzuschauen treffsicher bedienen kann. Serie sind bei der SE auch Hauptständer und Heizgriffe.