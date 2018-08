Typhoon H Plus: Verbesserte Himmelskamera im Test

Das klappt dank der vielen mechanischen Schalter an der Fernsteuerung auch recht unkompliziert. Home-Modus per Wippe aktivieren und der Typhoon H Plus beim Landen zusehen. Zwar fanden wir das GUI im Test teils etwas verschachtelt, die Basics per Schalter sitzen aber weitaus besser als bei manch gänzlich Smartphone-App kontrollierter Minidrohne.