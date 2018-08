NGO-Schiff Aquarius: Erneut 141 Migranten an Bord

Salvini: „Aquarius wird nicht in Italien anlanden“

Die Aquarius hatte am Freitagvormittag 25 Menschen, die in einem kleinen Holzboot ohne Motor auf dem Meer drifteten, gerettet und danach 116 Menschen aus einem weiteren überfüllten Holzboot an Bord genommen. Mehr als zwei Drittel der Geretteten stammen laut Ärzte ohne Grenzen aus den ostafrikanischen Krisenstaaten Somalia und Eritrea. Italiens Innenminister Matteo Salvini blieb unterdessen bei seiner harten Linie gegenüber Hilfsorganisationen im Mittelmeer. Die Aquarius „wird sicher nicht in einem italienischen Hafen anlanden“, sagte der Chef der rechten Lega am Samstag in einem Radiointerview.