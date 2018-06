Italien jubelt: „Nicht mehr Fußabstreifer Europas“

Zuerst traf am Sonntagmorgen das italienische Marineschiff „Dattilo“ in Valencia ein. Es hatte nach Angaben des Roten Kreuzes 247 Flüchtlinge an Bord. Gut vier Stunden später legte dann die „Aquarius“ an. Das italienische Marineschiff „Orione“ sollte nach Angaben der spanischen Behörden am Abend folgen.