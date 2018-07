Spanien für Flüchtlinge jetzt Hauptroute in die EU

Spanien öffnet Häfen für Flüchtlinge, Italien fährt weiter harten Kurs

Spanien, wo seit Anfang 2018 eine neue Regierung unter dem Sozialisten Pedro Sanchez amtiert, öffnete in mehreren Fällen seine Häfen für in Italien abgewiesene Schiffe. Italiens Populisten-Regierung fährt hingegen seit Wochen einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik. Die Zahl der ankommenden Flüchtlinge sank, nachdem die Regierung in Rom im vergangenen Juli ein Abkommen mit der libyschen Küstenwache geschlossen hatte. Sie verringerte sich weiter, seit der neue italienische Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega-Partei im Juni entschied, NGO-Schiffe mit Flüchtlingen an Bord abzuweisen.