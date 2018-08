Maybach Ultimate Luxury: Das völlig andere SUV

Morgens um sieben ist die Welt in Valencia noch in Ordnung. Der Himmel ist zwar blau und wolkenlos, aber die Temperaturen noch verhalten - und die Mine von Bernd Stoehrer entspannt. Einmal nickt der Techniker kurz, dann lässt Traudl den Aufbau ihres Lasters herunter und aus dem weißen Koffer rollt geräuschlos ein Auto, das wirkt wie eine Fata Morgana aus einer fernen Zeit: Vorhang auf und Bühne frei für die Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury. Gute drei Monate nach der Weltpremiere auf der Motorshow in Peking und kurz bevor die Studie wohl auf Nimmerwiedersehen in der Asservatenkammer der geplatzten Träume verschwindet, macht der rote Riese noch einen kurzen Zwischenstopp in der Wirklichkeit und ein paar auserwählte Journalisten können ausprobieren, was selbst den Reichsten der Reichen versagt bleiben wird.