Heuballenbrand: Entfachte Politiker das Feuer?

Fünf Feuerwehren kämpften in der Nacht zum Freitag gegen einen Wiesenbrand unter einer Stromleitung in Pollenitz bei Feldkirchen. Dabei wurden Strohballen vernichtet und in der Nähe gelagerte Geräte wurden stark beschädigt. Die Polizei erhebt gegen einen 36-Jährigen, der eine brennende Zigarette weggeworfen haben soll. Bei dem Mann soll es sich um einen Politiker handeln.