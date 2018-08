Rabiater Türke narrte Polizei mit Autoschlüssel

„Katz-und-Maus-Spiel“

„Wir hatten den Eindruck, dass er die Fahrt fortsetzen will und versuchten daher, ihm den Autoschlüssel zu nehmen“, erklärte ein Polizist am Innsbrucker Landesgericht. Doch der Türke spielte mit den Gesetzeshütern Katz und Maus und steckte den Schlüssel provokant in die Hosentasche. Es kam zum Tumult. „Ich habe ihn am Arm gepackt und er hat sich versucht loszureißen. Daher haben wir uns entschlossen, ihn zu Boden zu bringen“, meinte einer der Beamten.