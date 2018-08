Bringt Porsche wirklich einen Cayman GT4 Rallye?

Wer mit einem Porsche das asphaltierte Straßennetz verlassen will, sitzt in aller Regel in einem SUV der Marke. Doch die Ikone 911 ist auch eine Legende im Rallye-Sport, allen voran mit 911 SC RS und 959 Gruppe B. Auch heutzutage rasen umgebaute 911er - vor allem GT3 - über die Rallye-Pisten der Welt. Nun scheinen die Zuffenhäuser selbst in das Geschäft einsteigen zu wollen!