Hitze sorgt für Fischsterben

Wenn sich das Wasser vor allem in Teichen zu sehr aufheizt und zugleich der Zulauf austrocknet, werden die Fische nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Das war nun auch der Grund für ein Massenfischsterben in Seitenstetten im Bezirk Amstetten. Zuerst waren es nur einzelne Kadaver, die an die Oberfläche trieben. Am Wochenende verendeten dann so gut wie alle Hechte, Welse, Störe und Karpfen. Der Schaden ist enorm, Dutzende Helfer waren im Dauereinsatz.