Neues Urteil ebnet Weg für umstrittenes Minex-Werk

Steinbrüche seit 70 Jahren in Betrieb

Die Betreiber entgegnen entschieden: „Die Summen an Asbestfasern, die die Anlage angeblich freisetzen soll, sind Hochrechnungen von Grenzwerten, die für jeden Steinbruch in Österreich gelten“, erklärt Minex-Geschäftsführer Ulrich Koch. Die Steinbrüche in St. Stefan/Leoben und Preg, deren „Reste“ die neue Anlage verarbeiten wird, seien seit 70 Jahren in Betrieb. „Und es gibt in der Gegend keinen einzigen dokumentierten Fall von Asbestose (Lungenkrankheit, Anm.). Außerdem lösen sich die Asbestfasern bei uns in Salzsäure auf, wir vernichten sie also.“