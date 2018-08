In Tirol wurden pro Tag 117 Straftaten angezeigt

Das Bundeskriminalamt gab am Dienstag die Bilanz für das erste heurige Halbjahr bekannt. In ganz Österreich wurden in diesem Zeitraum insgesamt 228.887 Straftaten angezeigt. Das ist ein Minus von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Tirol war der Rückgang bei der Kriminalität nicht so deutlich. 21.237 Delikte entsprechen hierzulande einem Minus von 6,7 Prozent.