Chinesen deklassieren USA beim 5G-Netzausbau

Wer schnell ist, hat „überproportionale Gewinne“

Laut der Studie werden die Länder, die die nächste Mobilfunkgeneration am schnellsten anwenden, „überproportionale Gewinne“ erleben. 5G soll den Weg für eine ganze Reihe an künftigen Schlüsseltechnologien ebnen - wie etwa autonomes Fahren. Dafür wird ein Netz benötigt, das riesige Datenmengen in Echtzeit transportiert und somit die Vernetzung von Geräten ermöglicht.