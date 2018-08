Tödliche Grabkammern in Laras neuem Abenteuer

Am 14. September erscheint „Shadow of the Tomb Raider“, das neueste Abenteuer der populären Videospielarchäologin Lara Croft, für PC, PS4 und Xbox One. Diesmal stellt sie sich nichts Geringerem als der Maya-Apokalypse in den Weg, was sie naturgemäß auch immer wieder in alte Tempel und Grabkammern führt. Was sie dort erwartet, verraten die Entwickler in einem neuen kurzen Trailer.