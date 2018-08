Überangebot: SSDs so billig wie noch nie!

So haben die Flash-Produzenten Toshiba Memory in Japan und SK Hynix in Südkorea gerade Milliarden in neue Fabriken investiert beziehungsweise den Bau neuer Werke angekündigt. Investiert wird auch bei Samsung, wo man im Frühjahr mit dem Bau einer Flash-Fertigungsstrecke in China begonnen hat. Micron will ein Flash-Werk in Singapur erweitern, auch hier dürften Milliarden investiert werden.