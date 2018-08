Verbessern Sie Ihre Raumluft!

„Wir nehmen täglich zwischen 12 und 15 kg Raumluft über die Atmung zu uns. Ohne feste Nahrung können wir 3 Monate überleben, ohne Wasser 3 Tage, aber ohne Luft nur 3 Minuten. Luft stellt daher unser wichtigstes Lebensmittel dar!“, plädiert Mag. Thomas Schlatte, Sprecher der unabhängigen Plattform „MeineRaumluft“ für mehr Information. „Denn einerseits kommen Schadstoffe von außen in die Räume, das Luftvolumen ist im Zimmer geringer, daher steigt die Schadstoffkonzentration. Wir ,produzieren‘ andererseits selbst Luftschadstoffe durch die Atmung, Kochen, Putzen, Rauchen etc. Das alles stellt besonders in den Sommermonaten eine Herausforderung dar. Das Verhältnis von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist dann etwa für Schimmelwachstum optimal.“