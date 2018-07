Tiroler ÖBG-Chef fordert 36-Stunden-Woche

„Das war einer Regierung unwürdig“

Auch der Zulauf zum ÖGB sei wieder so, wie er früher einmal war. „Seit sechs Jahren verzeichnen wir einen Mitglieder-Zuwachs. Wir haben in Tirol nun 63.000 Mitglieder, österreichweit sind es 1,2 Millionen“, sagt Philip Wohlgemuth. Vor allem in den letzten Wochen kamen wieder viele neue Mitglieder dazu. „Kein Wunder, wenn man sieht, was die schwarz-blaue Bundesregierung alles tut. Wir spüren: Die Gewerkschaft ist wichtiger denn je!“ Dass der 12-Stunden-Tag ohne Dialog mit den Sozialpartnern im Nationalrat durchgepeitscht wurde, sei einer Bundesregierung unwürdig. „Daher sind wir auch in Wien auf die Straße gegangen - wir waren 700 Tiroler“, erzählt Wohlgemuth.