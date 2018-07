Funker als letzte Rettung bei Natur-Katastrophen

Doch daneben erfüllen die rund 2000 Mitglieder in Niederösterreich und dem Burgenland eine gesellschaftlich bedeutende Aufgabe. Wenn im Falle von Blackouts und Katastrophen die Handynetze und das Internet zusammenbrechen, kommen die Amateurfunker ins Spiel. „Wir verfügen über ein dichtes Netzwerk an Stationen, die auch mit Akkus und Notstromaggregaten tagelang betrieben werden können“, so Kastelic. Die Helfer unterstützen die Einsatzkräfte so lange, bis die öffentlichen Kommunikationskanäle wieder hergestellt sind.