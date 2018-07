„League of Legends“: Magier Ryze auf großer Reise

Riot Games, die Macher des populären Online-Spiels „League of Legends“ haben einen neuen Renderfilm veröffentlicht, in dem einer der vielen Helden von „League of Legends“ näher vorgestellt wird: Magier Ryze. Im Film erfahren die Spieler mehr über seine gefährliche Jagd nach den Artefakten und die Charaktere, die ihn dabei unterstützen. Anschauen lohnt sich - ob der vielen Action nicht nur für ausgewiesene „League of Legends“-Fans.