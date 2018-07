Besitzer überraschte Diebe bei Hauseinbruch

Mittwoch gegen 11.15 Uhr betätigte ein unbekannter Täter mehrmals die Türklingel bei einem Einfamilienhaus in Mils. Da der Sohn des Hauses schlief, nahm dieser das Klingeln nicht bewusst war. Offenbar in der Annahme, dass niemand zu Hause sei, entfernte der Täter in der Folge mehrere Gitter eines Kellerschachtes und stieg zum Kellerfenster hinab, während ein zweiter unbekannter Täter „Wache“ hielt. Sie wurden jedoch vom nach Hause kommenden Besitzer (59) überrascht und flüchteten - getrennt voneinander - über den Garten und das Nachbargrundstück in die Milser-Heide-Straße in Richtung Kirchstraße und von dort mit einem blauen Pkw der Marke Ford EcoSport in Richtung Bundesstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief bis dato negativ. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang sind an die Polizeiinspektion Hall in Tirol erbeten: 059133 / 7110