„Close to the Sun“: Panik auf der Tesla-Titanic

Auf Freunde atmostphärischer Action-Adventures im Stil der „Bioshock“-Reihe kommt ein potenzielles Schmankerl zu: „Close to the Sun“. Das Werk des kleinen Entwicklerstudios Storm in a Teacup erzählt die gruselige Geschichte eines von Nikola Tesla gebauten und von allerlei bizarren Gestalten bewohnten Riesenschiffs und soll - das wurde jetzt bestätigt - 2019 erscheinen. Auf der Spielemesse Gamescom in Köln wollen die Entwickler ihr Spiel ab 21. August genauer vorstellen. Erste Impressionen vermittelt bis dahin der Trailer.