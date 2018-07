Jugendliche versteckten sich vor Einbrecher

Ein bislang unbekannter Täter zwängte am Freitag gegen 21.10 Uhr die Türe einer Wohnung in Innsbruck auf. Zum Zeitpunkt des Einbruches befanden sich die 18-jährige Tochter des Wohnungsinhabers und ihr Bruder in der Wohnung. Die Beiden bemerkten den Einbrecher und schlossen sich im Wohnzimmer ein. Der Täter hatte sich laut Aussage des Mädchens zwei bis drei Minuten in der Wohnung aufgehalten und diese dann ohne Diebesbeute verlassen.