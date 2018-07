Streit mit Van der Bellen: Garstige Vilimsky-Grüße

Vilimsky hatte von Van der Bellen scharfe Kritik geerntet, nachdem er EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein Alkoholproblem vorgeworfen und ihn zum Rücktritt aufgefordert hatte - krone.at berichtete. Er setzte sich danach nicht nur auf Facebook zur Wehr, sondern betonte auch in diversen Interviews, zu seinen Aussagen und Forderungen zu stehen - und legte noch einmal kräftig mit seiner Kritik in Richtung Van der Bellen nach. Der sei nur ein „frustrierter Grüner“. „Und er gehört genau zu jenem EU-Establishment, das ich immer kritisiert habe“, so Vilimsky.