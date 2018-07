VdB: „Vilimsky schadet dem Ansehen Österreichs!“

FPÖ: Van der Bellen soll seine „grüne Sommerbrille“ wieder abnehmen

Es stehe Van der Bellen selbstverständlich zu, Kritik zu üben, aber derart einseitig habe zuletzt Thomas Klestil das Bundespräsidentenamt wahrgenommen, sagte der zweite FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker Mittwochmittag. Van der Bellen solle seine „grüne Sommerbrille“ wieder abnehmen und zur „notwendigen Ausgewogenheit“ zurückkehren. So wie die Kritik Vilimskys an Juncker in einer Demokratie erlaubt sei, könne selbstverständlich auch der Bundespräsident seine persönliche Meinung kundtun, aber es dürfe nicht mit zweierlei Maß gemessen werden, meinte Hafenecker.