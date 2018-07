Wirbel um stolpernden Juncker bei NATO-Dinner

Als er vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron begrüßt wird, verliert Juncker beinahe das Gleichgewicht. Während der Vorstellung einer Artistin greifen ihm schließlich Sauli Niinistö und Petro Poroschenko, die Staatschefs von Finnland und der Ukraine, unter die Arme. Später wurde er in einem Rollstuhl gesehen, in dem er in ein Gebäude geschoben wurde.