Mann schoss auf Tauben: Cobra-Einsatz bei EU-Treff

Was für eine Schnapsidee! Ausgerechnet während des EU-Gipfels in Innsbruck, der von einem riesigen Polizeiaufgebot begleitet wird, hat ein Hausmeister offenbar nichts Besseres zu tun, als auf einem Hausdach mit einer Langwaffe Tauben zu bekämpfen. Die Cobra rückte an und konnte den „schießwütigen“ 55-Jährigen überwältigen. Der Mann war laut Polizei alkoholisiert.