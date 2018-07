Hoher EU-Besuch sorgt für einen Ausnahmezustand!

Donnerstagmittag in der Innsbrucker Altstadt: Die Sonne scheint und das Goldene Dachl zieht unzählige Touristen magisch an. Ein ganz normaler Tag, möchte man meinen. Wären da nicht Dutzende Polizisten in Uniform und in Zivil gewesen. Und auch Soldaten wurden gesichtet. Einige Einsatzkräfte beobachteten sogar von Fenstern aus das rege Treiben. Auch eine Drohne drehte ihre Runden.