Street View ab sofort in Österreich verfügbar

Bisher wurden in Österreich Aufnahmen von mehr als 3000 Kilometern öffentlicher Straßen gemacht, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Die nächsten Aufnahmen starten im Sommer. Unter anderem wird Google Street View demnächst in Klagenfurt, Villach , Bregenz, Feldkirch und Dornbirn unterwegs sein.