Zwei Bäche verschmutzt: Einige Fische verendeten

Traurige Nachrichten aus dem Tiroler Unterland: Der Pesendorfbach und der Marchbach in Hopfgarten im Brixental wurden am Dienstag verunreinigt, einige Fische verendeten! Ein defektes Abwasserrohr eines Beherbergungsbetriebes sowie Arbeiten am Dach einer Wohnanlage, im Zuge derer Schmutz in einen der Bäche gelang, konnten Polizeibeamte mittlerweile als Ursache feststellen.