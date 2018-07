Großraumbüros erzeugen asoziale Technik-Junkies

Kommunikation verlagert sich weitgehend ins Virtuelle

Das IT-Portal „The Register“ zitierte am Montag aus dem Ergebnis der Untersuchung: „Das Volumen der Face-to-Face-Interaktion hat sich in beiden Fällen signifikant verringert (um ungefähr 70 Prozent), mit einer damit verbundenen Zunahme der elektronischen Interaktion.“ Anders formuliert: Statt die direkte Kommunikation zu fördern, wie es Befürworter stets predigen, haben Großraumbüros den gegenteiligen Effekt. „Es löst eine natürliche menschliche Reaktion aus, sich sozial von den Kollegen abzukapseln und vermehrt per E-Mail oder Messenger zu kommunizieren.“