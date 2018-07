Immer mehr Ordinationen bleiben verwaist

Das Interesse am Medizinstudium ist ungebrochen. Knapp 6000 junge Menschen mit dem Traumberuf Arzt ritterten, wie berichtet, am Freitag allein an der Uni Wien um 740 Plätze. Doch nach Jahren des Lernens zieht es immer weniger Absolventen aufs Land. Ein Trend, der seit Jahren Sorgen bereitet. Doch nun wird die Lage immer ernster. Anfang dieses Jahres standen zwischen Enns und Leitha sieben Ordinationen für Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag leer. Im April waren es bereits elf, mittlerweile werden 15 freie Stellen gemeldet. Die Gründe: Konkurrenz durch immer mehr Wahlärzte, keine Hausapotheken und dadurch offenbar nur geringe Verdienstmöglichkeiten. In zu lange verwaisten Praxen springen jetzt zwar Spitalsärzte ein - doch eine Dauerlösung kann das wohl keine sein.