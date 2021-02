LIVE! Englands beste Partie bei der WM ist zu Ende

Freilich: Unterschätzt wurden die Skandinavier in den vergangenen zwölf Monaten des Öfteren. In der Qualifikation ließen sie zunächst die Niederlande hinter sich, im Play-off scheiterte dann Italien an den Nordländern. Bei der WM setzte sich das Team von Trainer Janne Andersson in der Gruppe mit Deutschland als Erster durch. Dennoch: „Es ist eine große Möglichkeit. Wir werden diese Chance vielleicht nie wieder haben“, sagte Manager Gareth Southgate schon mit Blick auf das große Ganze. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!