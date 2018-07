MG will endlich wieder Roadster bauen!

Der Mazda MX-5 ist bekanntlich der erfolgreichste Roadster aller Zeiten, ein echtes Spielzeug in der Tradition u.a. von Lotus Elan und MGB, die es längst nicht mehr gibt. Doch nun tut sich zumindest bei MG etwas. Die britische Traditionsmarke, mittlerweile in chinesischem Besitz, will einen direkten Konkurrenten auf den Japaner loslassen.