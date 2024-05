„Werde sterben!“ Krebs-Drama um Ex-Rapid-Goalie

Wie der 52 Jahre alte Deutsche im Interview mit der „Bild am Sonntag“ verrät, wisse er bereits seit rund einem Jahr von der Erkrankung. „Festgestellt wurde der ganze Mist bei einer Routine-Untersuchung“, so Koch, dem es nach eigenen Angaben zuvor schon nicht so gut gegangen war. „Meine Blutwerte waren auffällig schlecht. Der Arzt hat mir dann irgendwann die Diagnose mitgeteilt und mir noch sechs Monate gegeben – aber damit lag er ganz schön daneben.“ Seinen Humor habe er trotz der Krebserkrankung nicht verloren – und so habe er seinen 70 Jahre alten Arzt auch scherzhaft gewarnt, „dass er aufpassen soll, dass es nicht noch umgekehrt wird und ich ihn auf seiner Beerdigung besuche“.