Zwei Lamborghinis binnen 24 Stunden geschrottet

In Bologna in Italien gebaut, in Bad Ischl und Schleißheim geschrottet! Für die Freunde der Edel-Autos aus Sant’Agata Bolognese waren es traurige 24 Stunden in Oberösterreich. Gleich zwei Lamborghinis wurden bei Unfällen ruiniert. Zum Glück gab es bei den Crashs – ein Auto flog 45 Meter weit _ keine Schwerstverletzten.