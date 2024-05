Iga Swiatek entthront Aryna Sabalenka in Madrid!

Für Swiatek war es ihr erster Titel in der spanischen Hauptstadt. Swiatek darf sich neben den 1000 WTA-Punkten über ein Preisgeld in Höhe von 963.225 Euro freuen. Es war ihr insgesamt 20. WTA-Titel bzw. der dritte der Saison. Sie hatte auch die 1000er-Turniere in Doha und Indian Wells für sich entschieden.