Schwangerschaftsabbruch könnte US-Wahl entscheiden

Haftstrafen für Hilfe

Für die „Pro Life“-Bewegung in der Republikanischen Partei war das Urteil des Obersten Gerichtshofes nur der erste Schritt, die schärfsten Anti-Abtreibungsgesetze in jedem Bundesstaat zu implementieren. So wurden teilweise Gesetze aus dem 19. Jahrhundert wieder in Kraft gesetzt, laut denen ein Schwangerschaftsabbruch selbst nach einer Vergewaltigung oder Inzest illegal ist. In Idaho unterzeichnete der republikanische Gouverneur Brad Little gerade ein Gesetz, das selbst eine Abtreibung außerhalb des Bundesstaates zur Strafsache macht. Wer dabei hilft, dass eine schwangere Minderjährige außerhalb Idahos abtreibt, dem drohen in Zukunft bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das gefällt auch vielen Republikanern nicht.