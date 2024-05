Heimniederlagen für Dukes und Lions im Halbfinale!

Die Klosterneuburg Dukes haben in der Basketball-Superliga im ersten Halbfinal-Spiel gegen UBSC Graz eine klare Heimniederlage kassiert! Der Grunddurchgangssieger unterlag den Steirern am Samstag 68:86. Auch Traiskirchen verlor zum Auftakt in der eigenen Halle deutlich, die Lions mussten sich den Oberwart Gunners 62:85 geschlagen geben.