Politiker niedergeschlagen: Jüngster Täter ist 17

Erst am Donnerstagabend waren der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kai Gehring und sein Parteikollege Rolf Fliß nach einer Parteiveranstaltung in Essen attackiert worden. Zuvor waren Mitglieder der Grünen in Chemnitz und Zwickau beim Anbringen von Wahlplakaten angegriffen worden. Am Samstag vor einer Woche wurde ein AfD-Landtagsabgeordneter bei einem Infostand geschlagen.



