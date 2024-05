Mit der „Krone“ exklusiv hinter den Kulissen!

Das malerische Ambiente am Neusiedler See, die großartige Darbietung der Künstler und ein Stoff, aus dem sonst nur Märchen sind: All diese Faktoren tragen dazu bei, dass die Seefestspiele Mörbisch zu einem Mekka für Musiktheater avanciert sind. Heuer bekommen Fans von 11. Juli bis 17. August ein besonderes Gustostückerl geliefert: eine heutige Version des 1956 uraufgeführten Broadway-Klassikers „My Fair Lady“.