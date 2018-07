Chlorgas-Austritt im Freischwimmbad in Stans

In einem Freibad in Stans ist am Sonntag Chlorgas ausgetreten. Die nur mehr in sehr geringer Zahl anwesenden Badegäste wurden daraufhin evakuiert, der Gefahrenbereich großräumig abgesperrt, berichtete die Polizei. Der Defekt konnte schließlich im technischen Raum der Kläranlage lokalisiert und repariert werden. Verletzt wurde niemand.