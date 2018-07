Mit 146 km/h durch 70er-Zone gerast

Am Samstag gegen 08.45 Uhr war ein erst 17-jähriger Probeführerschein-Besitzer mit seinem Pkw im Gemeindegebiet von Buch in östliche Richtung unterwegs und lenkte dabei sein Fahrzeug in einer 70 km/h-Beschränkung mit 146 km/h. Dem 17-Jährigen wurde von einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.