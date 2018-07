Paragleiter (65) stürzte 200 Meter ab: Tot!

Am Samstag gegen 13.45 Uhr startete ein 65-jähriger Österreicher mit seinem Hängegleiter vom Startplatz am Thurntaler in Sillian zu einem Flug mit Ziel Landeplatz Heinfels. Nach einem planmäßigen Start überflog der erfahrene Pilot einen Bergrücken in südliche Richtung und kam dabei in Turbulenzen. In der Folge kippte der Hängegleiter nach vorne, sodass es den 65-Jährigen in der Luft zwei- bis dreimal überschlug. In dieser Situation fiel der Pilot von oben in das unter ihm befindliche Fluggerät, welches der Belastung aber nicht standhielt und in weiterer Folge zerbrach. Der Pilot stürzte Augenzeugen zufolge aus einer Höhe von150 bis 200 Meter zu Boden und erlitt dabei tödliche Verletzungen.