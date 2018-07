Nach Kletterunfall mittels Tau geborgen

Am Samstag wollten zwei Österreicher (27 und 32 Jahre alt) die Mehrseillängentour „Romi“ an der Nordwand der Elferspitze (Stubaier Alpen) klettern. In der vierten Seillänge brach dem vorsteigenden 27-Jährigen ein Griff aus, woraufhin er ins Seil stürzte und nach etwa rund zehn Meter gegen seinen sichernden Seilpartner (32) prallte. Dabei wurde der 32-Jährige im Bereich der Schulter unbestimmten Grades verletzt, weshalb sie die Klettertour nicht mehr fortsetzen konnten. Die beiden Alpinisten wurden mittels Tau von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen.