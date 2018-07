Vorsicht! Auch im Urlaub lauern dreiste Ganoven

„Ich schlenderte ganz gemütlich von der Anlegestelle der Fähre zum Markusplatz. Vor dem Dom bemerkte ich dann plötzlich, dass meine Geldtasche fehlt“. So wie es Alexander B. aus Innsbruck kürzlich in der weltbekannten Lagunenstadt Venedig erging, passiert es im Sommer leider vielen Urlaubern. Sie werden Opfer von dreisten Gaunern! Davon können auch jene zwei Österreicher ein Liedchen singen, die vor wenigen Tagen am Strand von Rimini von zwei Tunesiern bestohlen wurden. Während sich die Touristen im Meer abkühlten, machte sich das Verbrecher-Duo über den an den Liegen zurückgelassenen Rucksack samt Handy und Powerbank her. Dank Zeugen konnten die Verdächtigen von der Polizei aber rasch gefasst werden.