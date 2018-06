Motorradfahrer (19) prallte frontal gegen Reisebus

Der Deutsche war gegen 12.30 Uhr auf der Thierseelandesstraße (L37) von Landl kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als er aus unbekannter Ursache plötzlich in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite geriet. Ein ihm entgegenkommender Reisebus konnte nicht mehr ausweichen, der 19-Jährige krachte frontal in das Fahrzeug.