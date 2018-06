Der Klimawandel trifft die Steiermark massiv

Auch wenn es US-Präsident Donald Trump nicht wahrhaben will: Unser Klima verändert sich - und das nicht unbedingt zum Vorteil der Steiermark. Die Wetterextreme werden häufiger, ein Unwettersommer reiht sich an den nächsten. Das ist nicht nur der subjektive Eindruck der Steirer, sondern dieser Befund lässt sich durchaus auch wissenschaftlich untermauern. „Der Klimawandel hinterlässt in unserem Bundesland sehr deutlich seine Fingerabdrücke“, erklärt Gottfried Kirchengast, Leiter des Wegener Centers für Klima und globalen Wandel an der Universität Graz, der „Steirerkrone“.